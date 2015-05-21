Зміцніла гривня на міжбанку сьогодні зупинилася на 20,75 за долар

У четвер, 21 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,55/20,75.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,8330/23,0510, до російського рубля – 0,4110/0,4150.

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