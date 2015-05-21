Українці за місяць продали валюти на $205 мільйонів більше, ніж купили

Українці у квітні 2015 року продали іноземної валюти більше, ніж купили у банків, на 205,4 млн дол., при цьому тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому ринку над попитом триває третій місяць поспіль, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у квітні банки купили у населення 238 млн дол., продали – 32,6 млн дол.

За підсумками січня-квітня чистий продаж валюти населенням становив 441,6 млн дол. (в еквіваленті).

Читайте такожНацбанк оголосив про стабілізацію валютного ринку і налаштувався на зниження інфляціїЯк повідомляв УНІАН, українці в березні 2015 року продали іноземної валюти більше, ніж купили у банків, на 129,2 млн дол.

Чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) в 2014 році становила 2,410 млрд дол., що на 469,5 млн дол. менше від показника 2013 року в 2,880 млрд дол.