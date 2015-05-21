Нацбанк знову підвищив курс гривні - уже до 20,67 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк установив на 22 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2067.8827 (21 травня – 2081.2662);

100 євро – 2302.1738 (21 травня – 2313.9518);

10 російських рублів – 4.1424 (21 травня – 4.1799).

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