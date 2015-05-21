МВФ очікує падіння ВВП Росії на 3,4% цьогоріч

Фонд також вважає, що економіка країни скоротиться на 3,4 відсотка в цьому році, додав він.

Міністерство економіки Росії очікує падіння економіки в цьому році на 2,8 відсотка, аналітики - на 4,1 відсотка, повідомляє Рейтер.

"ВВП, як очікується, скоротиться на 3,4 відсотка у 2015 році в результаті погіршення внутрішнього попиту, обумовленого падінням реальних зарплат, високою вартістю капіталу і слабкою довірою", - сказав він на прес-конференції.

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"Макроекономічна політика влади допомогла стабілізувати ситуацію, але зберігається значна невизначеність у відношенні цін на нафту і геополітичних ризиків", - йдеться в окремій заяві МВФ, направленій журналістам.

МВФ вважає, що РФ потрібна середньострокова програма бюджетної консолідації, що враховує низькі ціни на нафту.

МВФ також вважає, що план рекапіталізації банківського сектора РФ повинен бути краще опрацьований для забезпечення ефективного витрачання державних коштів.

Крім того, МВФ очікує уповільнення інфляції в РФ до кінця 2015 року до 12,5 відсотка (прогноз Мінекономіки - 11,9 відсотка, аналітиків - 11,7 відсотка).

Рамірес Ріго виступав на завершення місії МВФ в Москві, де представники фонду обговорювали економічну політику з російським урядом.