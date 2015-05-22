Київ та Брюссель підписали меморандум про надання Україні допомоги на €1,8 мільярда

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася в рамках четвертого саміту "Східного партнерства", який триває у Ризі.

Від українського уряду документ підписали міністр фінансів Наталія Яресько та голова Національного банку України Валерія Гонтарева, від Єврокомісії – віце-президент Валдіс Домбровскіс.

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Підписання відбулося у присутності президента України Петра Порошенка.

Єврокомісія запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу 8 січня 2015 року. Після позитивного голосування у Європейському парламенті, яке відбулося 25 березня, рішення 15 квітня було закріплено підписами президента Європарламенту Мартіна Шульца і державного секретаря з питань європейських справ парламенту Латвії Занди Калніна-Лукасевічі.

Перший транш у розмірі 600 млн євро має надійти вже на початку літа.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, меморандум про розуміння визначає економічні та структурні реформи у шести сферах. Йдеться, зокрема про державні фінанси, управління і прозорість, бізнесовий клімат, енергетичний сектор, системи соціальної безпеки і фінансовий сектор. Мета цих реформ – сприяти досягненню Україною прогресу за її основними короткостроковими пріоритетами. Вони визначені у Порядку денному асоціації між Україною та Євросоюзом, схваленому Радою асоціації Україна-ЄС 16 березня цього року.

Також у цих пріоритетах враховані чинні зобов’язання України щодо проведення реформ в рамках ряду програм, у яких Київ бере участь разом з міжнародними кредиторами, зокрема МВФ і Світовим банком.

Домбровскіс назвав допомогу Україні у досягненні нею миру і трансформації у сучасну, стабільну і заможну економіку «одним з найважливіших завдань, з яким зіштовхнулася Європа».

За словами Домбровскіса, Євросоюз планує надати перший транш у 600 млн євро, щойно набуде чинності меморандум після його ратифікації Верховною Радою України.

Програма макрофінансової допомоги Україні може впроваджуватися впродовж 2015 року та на початку наступного року – за умови, якщо дотримано всі вимоги меморандуму, а програма співпраці Україною з МВФ залишається дієвою.

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Нова макрофінансова допомога Україні буде третьою такою програмою для Києва з 2010 року. У 2014 і 2015 роках Єврокомісія виділила 3,41 млрд євро в рамках двох подібних програм

Макрофінансова допомога є інструментом відповіді ЄС на кризові ситуації, що надається країнам-партнерам, які страждають від жорстких проблем платіжного балансу. Вона доповнює допомогу, що її надає МВФ. Кредити з макрофінансової допомоги фінансуються через запозичення ЄС на ринках капіталу. Після цього кошти перепозичаються країнам-бенефіціарам на тих самих фінансових умовах.