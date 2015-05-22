Україна отримає перші €600 мільйонів від Євросоюзу в другій половині червня

Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро в рамках підписаного сьогодні меморандуму між Європейською комісією та урядом України в другій половині червня цього року після ратифікації Верховною Радою України договірних документів і затвердження Радою директорів Міжнародного валютного фонду результатів першого перегляду програми з Україною.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нацбанк нагадує, що кошти пакета макрофінансової допомоги на 1,8 млрд євро відповідно до меморандуму надходитимуть трьома траншами по 600 млн євро – два транші в 2015 році і один у 2016 році.

Однією з умов отримання другого траншу є прийняття Національним банком критеріїв для визначення операцій із пов'язаними особами, при цьому регулятор повідомляє, що 12 травня прийняв постанову № 315 «Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб», в якій, зокрема, визначено порядок надання банками інформації регулятору про пов'язаних із банком осіб, а також ознаки, за наявності яких регулятор має право визначати фізичних і юридичних осіб пов'язаними з банком.

Умовою отримання третього траншу в напрямку реформування фінансового сектора є створення центрального кредитного реєстру з метою покращення оцінки банками кредитного ризику та зниження в середньостроковій перспективі частки проблемних кредитів. Національний банк повідомляє, що проводить роботу в цьому напрямку.

Також повідомляється, що виділення другого й третього траншів відбуватиметься не раніше ніж через три місяці після виділення попереднього й у разі позитивного висновку Європейської комісії щодо виконання нашою країною структурних реформ у рамках меморандуму з ЄК та задовільного виконання програми з МВФ.

«Ми високо цінуємо підтримку міжнародного співтовариства, а також вдячні всім інвесторам і донорам, які вірять у те, що ми робимо й сприяють здійсненню інституційних реформ в Україні», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія та уряд України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро в рамках четвертого саміту «Східного партнерства» в Ризі (Латвія).

Від українського уряду документ підписали міністр фінансів Наталя Яресько і голова Національного банку України Валерія Гонтарева, від Єврокомісії – віце-президент Валдіс Домбровскіс.

Підписання відбулося в присутності президента України Петра Порошенка.

Єврокомісія запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу 8 січня 2015 року. Після позитивного голосування в Європейському парламенті, яке відбулося 25 березня, це рішення 15 квітня було закріплено підписами президента Європарламенту Мартіна Шульца та державного секретаря з європейських справ парламенту Латвії Занди Калніна-Лукасевічі.