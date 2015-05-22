Гонтарева впритул не бачить корупції в банківській системі України

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє про викорінення корупції з банківської системи в державі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Ризі, де проходить саміт «Східного партнерства».

"Корупція - це злочин, який має бути викорінений в нашій країні. З боку Національного банку завдяки реформам, які ми провели в банківській системі, я можу сказати, що про це давно не йдеться", - заявила Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв антикорупційну стратегію до 2017 року. Як заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, представляючи стратегію, відновити економічне зростання в країні неможливо без реального ефективного удару по основній перешкоді на шляху реформ – корупції, і уряд вже розглядає 10 конкретних кроків у рамках цієї стратегії.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», після чого було створено само бюро як правоохоронний орган, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим високими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.

Згодом, у березні цього року, уряд створив ще один, превентивний орган - Національне агентство з питань запобігання корупції. 22 квітня Кабмін почав конкурс на призначення керівництва нацагентства.