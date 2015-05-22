Яресько розповіла, куди підуть гроші від Євросоюзу





Як передає кореспондент УНІАН, про це в Ризі повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Ці кошти підуть у Нацбанк на резерви, і частину уряд зможе використовувати на фіскальні потреби", - сказала вона.

Яресько зазначила, що найчастіше кредити, які отримує Україна від партнерів, йдуть на погашення зовнішніх боргів. "Ми беремо нові, більш довгострокові й дешеві кредити, щоб виплатити наші старі борги", - пояснила міністр.

У зв'язку з цим вона нагадала, що цього року було отримано 3,1 млрд доларів кредитів, із яких 2,4 млрд доларів пішло на виплату зовнішніх боргів. "Таким чином, ми покращимо платіжний баланс. Одночасно ми говоримо про реструктуризацію боргів", - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія і уряд України сьогодні, 22 травня, в рамках четвертого саміту «Східного партнерства» в Ризі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро.

Від українського уряду документ підписали міністр фінансів Яресько та голова Нацбанку Валерія Гонтарева, від Єврокомісії – віце-президент Валдіс Домбровскіс.