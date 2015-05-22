Лондон виявився найбагатшим містом Європи

Лондон виявився лідером серед міст Європейського Союзу за найвищим показником ВВП на одного жителя.

Це випливає з підрахунків Статистичного бюро Європейського Союзу (Євростату).

Згідно з опублікованими даними, показник ВВП на одного жителя Лондона становить 325% порівняно з середнім показником у Євросоюзі. Також до п'ятірки найбільш багатих міст регіону Євростат включив Люксембург (258%), Брюссель (207%), Гамбург (195%) та Гронінген (187%).

Крім того, серед лідерів опинилися Братислава (184%), Стокгольм (179%), Іль-де-Франс (175%) і Прага (173%).

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В останній п'ятірці регіонів країн Євросоюзу за ВВП на душу населення опинилися один французький (27%), три болгарських (30%, 31% і 32%) і один румунський (34%) регіони.