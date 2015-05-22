Депутати змінять механізм передачі прибутку Нацбанку до бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 із 316 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 травня, парламент розглядав даний законопроект, але не зміг ухвалити рішення.

Перший заступник голови НБУ Олександр Писарук на засіданні парламенту зазначав, що даним законопроектом змінюється механізм розподілу прибутку НБУ.

За його словами, “передбачається спрямовувати прибуток НБУ передусім на поповнення резервів Нацбанку до рівня 10% грошово-кредитних зобов'язань, що відповідає світовим стандартам, а також передбачається заборонити авансові перерахування прибутку Національного банку до бюджету і зробити його можливим тільки після затвердження фінансової звітності НБУ із зовнішніми аудиторами”.

Відповідно до законопроекту, запроваджується нова норма про те, що «частина прибутку до розподілу Національного банку України визначається та перераховується до державного бюджету України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом "Про Національний банк України". При цьому передбачається в "Прикінцевих та перехідних положення", що дана норма застосовується, починаючи із складання проекту державного бюджету України на 2016 рік.

Відповідно до законопроекту, НБУ виключається з переліку тих, хто складає прогноз державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на щорічному посланні президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.

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Також передбачається виключити норму про те, що прогноз державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники валютно-курсової політики, наданих Національним банком України Крім того, виключається норма про те, що Національний банк України подає президенту, Верховній Раді України та Кабінету міністрів: до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники на наступний рік; до 1 квітня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету; до 1 вересня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.