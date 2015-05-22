Термін ліквідації «Брокбізнесбанку» Курченка продовжили на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін процедури ліквідації «Брокбізнесбанку», що належить групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченка, до 10 червня 2016 року включно.

За інформацією фонду, також на цей термін продовжено повноваження ліквідатора банку Олександра Курінного.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію. Із 3 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.

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«Брокбізнесбанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЕК Сергія Курченка.