В Узбекистані через дефіцит валюти призупинили її обмін

Центральний банк Узбекистану призупинив операції з обміну іноземних валют в країні, передає Узбецька редакція Радио Азаттык.

За заявами офіційних представників банку, громадяни Узбекистану і компанії країни не зможуть проводити обмінні операції з валютою щонайменше до початку липня.

Кількома днями раніше Центробанк направив прем'єр-міністру Узбекистану попередження про дефіцит готівки в економіці. Оголошене Центробанком рішення підкреслює гостру нестачу іноземної валюти в економіці.

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Обсяг грошових переказів трудових мігрантів із Росії в Узбекистан різко скоротився внаслідок небувалого зростання долара США до російського рубля та економічної кризи. Минулого тижня курс долара на чорному ринку досяг рекордної позначки у п'ять тисяч узбецьких сумів.