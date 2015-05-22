Гривня йде на вихідні з курсом 21 за долар

У п'ятницю, 22 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 20,80/21,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебуває на рівні 22,9770/23,1940 грн/євро, до російського рубля - 0,4150/0,4190 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 20,8369 грн/дол., на цю годину було укладено 504 угоди на суму 377,62 млн дол.