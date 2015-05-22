The Economist: для порятунку України Захід повинен збільшити фіндопомогу та скоротити її борги

Захід повинен виділяти більше фіндопомоги Україні та скоротити боргове навантаження, як свого часу це робили для Польщі.

Про це пише авторитетне британське видання The Economist, передає «Тиждень».

У статті наголошують, що одразу після розпаду СРСР населення Польщі складало 38 млн, України – 52 млн. Польські показники ВВП не перевищували українські, і її економіка під тягарем зовнішнього боргу різко скорочувалася.

«Сьогодні порівняння здається безглуздим. Економіка України в першому кварталі скоротилася майже на 18% від річного обсягу. Поляки втричі багатші, ніж українці», - пише The Economist.

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Видання зазначає, що така ситуація стала наслідком геополітики – Росія свого часу не зважала на зближення Польщі із Заходом, однак європейський вибір України призвів до незаконної анексії Криму та війни на Донбасі. Разом з тим у статті наголошують, що реформи також мають велике значення.

«Одним уроком з Польщі є необхідність реструктуризувати борги. Завдяки скороченню співвідношення польського боргу до ВВП з 83% в 1990 році до 56% в 1993 році, зобов'язання щодо обслуговування боргів не підірвало економіку», - пишуть у статті.

The Economist зазначає, що український уряд веде переговори зі своїми кредиторами, щоб зменшити тягар обслуговування боргу, однак для економічного прогресу Україні потрібне списання більшої частини заборгованості перед приватними кредиторами.

«Досвід Польщі також вказує на необхідність щедрого фінансування», - йдеться у статті.

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Зокрема, в період з 1990 по 2000 рік лише Китай, Індія і Єгипет отримали більше іноземної допомоги, ніж Польща.

«В Україні МВФ досі залишається єдиним великим джерелом фіндопомоги. Він заявляє, що потреби України становлять $40 млрд допомоги у вигляді полегшення тягаря заборгованості і позик; справжні потреби є ще вищими», - зазначає The Economist.

У статті наголошують, що США можуть надати суму набагато вищу, ніж $2 млрд. Разом з тим $1,8 млрд від ЄС також є, по суті, втраченою можливістю.

«Як і в Польщі, фінансування має бути пов'язаним з довгостроковими структурними реформами», - зазначає видання, додавши, що деякі зрушення українському уряду вже вдалися, однак корупція, нечітке законодавство та незначні видатки на освіту та охорону здоров’я досі заважають країні розвиватися.

«Паралелі між Україною та Польщею не є точними. Польща в 1990-х роках не втрачала територію через вторгнення, і не була вразливою до економічного шантажу Росії», - наголошують у статті, підкресливши, що Захід не може направляти в Україну нескінченний потік коштів без будь-яких умов, і не може відмовитися від допомоги країні, враженій військовою агресією.

«Пакет гуманітарної допомоги Україні повинен бути запропонований незалежно від реформ, необхідних для фінансування. З початку кризи ЄС та його держави-члени внесли лише €139 млн допомоги. У 2011 році Європейська комісія запропонувала більше коштів для допомоги фермерам-виробникам салату, які постраждали від спалаху кишкової палички», - резюмує видання.