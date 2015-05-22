Реальні доходи росіян прискорили падіння

У квітні 2015 року реальні наявні доходи росіян (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів з поправкою на інфляцію) скоротилися в річному обчисленні на 4%, наголошується в доповіді Росстату про соціально-економічне становище в країні.

Таким чином, реальні доходи росіян знижуються шостий місяць поспіль — в останній раз їх приріст у річному обчисленні відзначався в жовтні 2014 року, пише РБК.

Більш того, з початку 2015 року скорочення реальних доходів росіян з кожним місяцем прискорюється: в січні 2015 року вони скоротилися в річному обчисленні на 0,8%, а в лютому — на 1,6%, в березні — на 1,8%, в квітні — на 4%. В цілому за підсумками перших чотирьох місяців 2015 року доходи населення скоротилися на 2,2%, тоді як за весь 2014 рік — на 0,8%.

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При цьому номінальні грошові доходи росіян у квітні 2015 року зросли до 30,57 тис. руб. на душу населення, що на 8,6% більше, ніж було у квітні 2014 року. Середня по Росії номінальна заробітна плата у квітні 2015 року, за оцінкою Росстату, становила 32,805 тис. руб., що на 1% більше, ніж було у квітні 2014 року, і на 0,5% більше, ніж у березні 2015 року.

При цьому реальна нарахована зарплата, тобто її купівельна спроможність в зв'язку зі зміною цін на споживчі товари і послуги, впала у квітні 2015 року до квітня попереднього року на 13,2%. За даними Росстату, річна інфляція до кінця квітня 2015 року становила 16,4%, продукти подорожчали за той же рік відразу на 24,4%.

Тільки у квітні ціни в Росії зросли в середньому на 0,5%, у тому числі на продукти — на 0,3%.

В результаті падіння платоспроможного попиту обіг роздрібної торгівлі в Росії в квітні 2015 року скоротився до 2,16 трлн руб., що на 2,6% менше, ніж у березні 2015 року, і на 9,8% менше, ніж у квітні 2014 року. При цьому майже половину всіх грошей (1,066 трлн руб.) росіяни в квітні витратили на продукти та тютюнові вироби.

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Сумарна заборгованість по заробітній платі на 1 травня 2015 року становила 2,934 млрд руб., що на 0,4%, або 13 млн руб., менше, ніж місяцем раніше. При цьому заборгованість через несвоєчасне одержання коштів з бюджетів всіх рівнів практично потроїлася — з 44 млн до 113 млн руб.

Майже половина всієї заборгованості по зарплаті (1,315 млрд руб.) припадає на підприємства, що належать до обробного виробництва.