МВФ підтримує скасування спецпенсій в Україні

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, про це на зустрічі з міністром соціальної політики Павло Розенко сказав керівник місії МВФ Микола Георгієв.

«Ми підтримуємо Вашу ініціативу щодо скасування спецпенсій. Це дійсно важливий крок для забезпечення справедливості в пенсійному забезпеченні», - цитує Георгієва прес-служба.

Згідно з повідомленням, крім законопроектів щодо пенсійної реформи, які будуть винесені на голосування у Верховну Раду наступного пленарного тижня, сторони також обговорили хід реформи системи надання субсидій в Україні.

«Загальна кількість господарств, які зможуть отримати субсидії, в поточному році становить 3-4 мільйони сімей», - зазначив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ почала роботу в Україні 12 травня. Підсумком роботи місії має стати доповідь про економічний стан України та виконання країною Меморандуму про співпрацю в частині фінансової стабілізації та проведення переговорів щодо реструктуризації частини державного боргу в обсязі близько 23 млрд дол.

Кабінет міністрів 30 квітня вніс до парламенту законопроекти щодо пенсійної реформи, які передбачають повне скасування з 2016 року спеціальних пенсій для прокурорів, митників, податківців, чиновників усіх рівнів, у тому числі народних депутатів, а також запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування.

За словами Розенка, у кулуарах Верховної Ради депутати звертаються до нього із закликом не скасовувати спеціальні пенсії. Головне науково-експертне управління Верховної Ради також зробило висновок про неприпустимість скасування спецпенсій.