У Мін'юсті розповіли, як вирішили проблему з чергами для подання Форми 4

Про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

«Ми підрахували, що форму 4 повинні подати 1,179 млн. підприємств. На сьогоднішній день Форму 4 подали лише 60 тисяч. Прийнятий парламентом Закон про продовження строку подання цієї форми вирішує проблеми з чергами і зловживаннями. Дійсно, часу було недостатньо. Дійсно, черги були дуже великі, Мін'юсту стали відомі факти про нібито зловживання. Це була неприпустима ситуація. Ми дуже вдячні парламенту за підтримку законопроекту 2896», - сказала Наталія Севостьянова у п'ятницю на брифінгу в Києві.

За її словами, даний закон також залишає норму подачі безпосередньо юрособою інформації про бенефиціарного власника. «Даний закон передбачає звільнення від зобов'язання подавати відомості за Формою 4 про кінцевих бенефіціарних власників релігійні організації, державні та комунальні підприємства, юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцевими бенефіціарними власниками і є ці фізособи», - розповіла перший заступник міністра.

Таким чином, в даний час налічується близько 700 тисяч підприємств, яким не треба подавати Форму 4. «Вважаємо, що проблема буде вирішена для тих, хто постраждав через черги на подачу форму. Сподіваємося, що протягом певного терміну – 4-х місяців - всі встигнуть подати дану форму», - зазначила Севостьянова.

Вона нагадала, що був визначений термін до 25 травня для подання Форми 4 з зазначенням, хто є бенефіціаром в конкретній юрособі для внесення змін до держреєстру.

За словами Севостьянової, Форма 4 з жовтня існувала дещо в іншому вигляді, але ті юридичні особи, які її подавали, нову форму, що з'явилася в травні цього року в зв'язку зі зміною терміну з «кінцевого вигодонабувача» на «кінцевого бенефіціара», подавати не повинні. «Якщо ви до квітня або травня подали форму старого зразка, вам не потрібно цього робити», - пояснила перший заступник міністра.