Яресько: бар'єр у переговорах з кредиторами подолано, ми на шляху до угоди

Міністр фінансів України Наталія Яресько дала зрозуміти, що переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу знаходиться на шляху досягнення угоди.

Про це пише ZN.UA з посиланням на агентство Bloomberg.

Радники Мінфіну, які не збиралися з комітетом кредиторів близько місяця, планують зустріч у Лондоні наступного тижня. Таке рішення було прийнятого після того, як група кредиторів на чолі з Franklin Templeton розкрила своє членство в понеділок, повідомила Яресько.

У понеділок збираються зустрітися компанії Lazard Ltd. і Blackstone Group International Partners LLP, яка представляє комітет кредиторів у переговорах.

"Радники планують графік зустрічей прямо зараз і сподіваються запланувати пряму зустріч відразу після цього", – сказала Яресько.

BlackRock Inc., власник українських облігацій, який не входить в комітет кредиторів, заявив, що інвестори не повинні виключати скорочення боргу, якщо вони не хочуть повернутися до переговорів наступного року.

Також міністр зазначила, що "тон" спілкування між сторонами пом'якшав, оскільки цього тижня група кредиторів розкрила імена трьох інших учасників - BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Co. і T. Rowe Price Associates Inc.

"Тепер, коли імена групи кредиторів були оприлюднені, що означає подолання нами бар'єру і те, що переговори можуть початися належним чином", - сказала Яресько.

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У п'ятницю, 22 травня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив виданню The Financial Times, що український уряд готовий використовувати повноваження, які надала їм Верховна Рада, дозволивши вводити мораторій на виплати по зовнішньому боргу.

Раніше видання Financial Times писало, що інвестори сумніваються в реструктуризації боргів України в червні.

У лютому 2015 року Яресько заявляла, що в рамках реструктуризації боргу Україна хоче заощадити $15 млрд за 4 роки за рахунок переговорів з кредиторами.