Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 25 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2083.6853 (22 травня – 2067.8827)

100 EUR – 2326.2263 (22 травня – 2302.1738)

10 RUR – 4.1849 (22 травня – 4.1424)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,80/21,00 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,9770/23,1940 грн/євро, до російського рубля – 0,4150/0,4190 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 20,8369 грн/дол., до цього часу було укладено 504 угоди на суму 377,62 млн дол.