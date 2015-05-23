Медведєв вважає, що влада України не збирається гасити борги уряду Януковича

Про це він сказав в інтерв'ю російському телеканалу.

«Так, практично незадовго до того перевороту, який стався на Україні. Щодо суверенного боргу, тут усе зрозуміло. Нещодавно ми обговорювали це у президента. Вони зобов'язані платити за цим боргом, термін платежу настає наприкінці цього року. У нас є підстави для того, щоб стягувати цей борг прямо зараз, тому що вони вже порушили умови договору (але ми цього не робили), так звані ковенанти, що стосуються відносини боргу, нагромадженого державою до обсягу ВВП. Ну і, нарешті, вони зобов'язані, природно, виконувати всі платіжні повинності, які з цього кредиту випливають, тобто сплачувати проценти згідно з тим графіком, який існує», - сказав Медведєв.

Читайте такожМедведєв погрожує "жорсткою позицією" за відмову України виплатити борги

«Остання заява дуже суперечлива, яку зробили Верховна Рада і уряд України. Начебто вони говорять про приватні запозичення, але в той же час натякають на те, що вони не збираються гасити борги уряду Януковича. Це виглядає практично як відмова більшовиків платити за боргами царського уряду», - вважає він.

При цьому він заявив, що якщо це дійсно буде таким чином оформлено, це безперечно означає дефолт України і безумовно вплине на процес домовленості з Міжнародним валютним фондом. «Ми займемо максимально жорстку позицію в цьому разі і відстоюватимемо наші національні інтереси», - сказав він.

Медведєв наголосив, що так звані приватні кредити видані «не зовсім приватні», бо позичали російські банки, в тому числі банки з державною участю.

«Отже, нам і ці борги небайдужі. Ми їх стягуватимемо. Банки користуватимуться всім інструментарієм, який існує, в тому числі, природно, і судовими процедурами», - зазначив Медведєв.

При цьому він вважає, що рішення Верховної Ради про мораторію на повернення кредитів «достатньо для того, аби вимагати дострокового стягнення цих боргів».

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2015 року Верховна Рада надала Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року.