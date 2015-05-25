На торгах у понеділок, 25 травня, курс долара до ієни досяг двомісячного максимуму на тлі публікації звіту щодо інфляції в США, який перевершив прогнози аналітиків, передає Reuters.

Так, долар подорожчав на 0,07 відсотка - до 121,62 ієни, раніше досягнувши 121,78 ієни. Підйом вище 122,04 призведе долар до восьмирічного піку проти ієни. Індекс долара до кошика шести основних валют виріс на 0,24 відсотка до 96,241.

Читайте такожУкраїна vs кредитори: стрижка або дефолт Базова інфляція споживчих цін в США в квітні зросла на 0,3 відсотка, що було максимальним зростанням з січня 2013 року. З урахуванням цього, голова ФРС Джанет Йеллен в п'ятницю заявила, що центробанк США готовий підняти ставки в цьому році.

Курс євро знизився на 0,24 відсотка до $1,0989, раніше впавши до місячного мінімуму $1,0964 на тлі ймовірності додаткових стимулюючих заходів Європейського центробанку, побоювань за фінансове становище Греції та підвищеного попиту на долар.

Фунт стерлінгів зріс на 0,05 відсотка до $1,5493, втративши на початку торгів більше 1 відсотка. Австралійський долар подешевшав на 0,04 відсотка до $0,7827.