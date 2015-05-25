У Фінляндії різко підвищать податки на "шкідливі для здоров'я" товари

Новий уряд Фінляндії має намір значно підняти податки на всі товари, які шкодять здоров'ю, передає агентство Yle.

Це буде зроблено для того, щоб полегшити прибуткові податки. Уряд має намір запропонувати абсолютно нові статті оподаткування.

Нові напрямки податкової політики передбачають, наприклад, різке підвищення акцизів на тютюнові вироби.

Читайте такожУ Фінляндії придумали, як боротися з російською пропагандоюПосилюючи податки на всю продукцію, яка шкодить здоров'ю, уряд хоче зробити більш привабливими працю і підприємництво.

Один лише податок на тютюнові вироби приносить у фінську скарбницю значні доходи - у 2014 році майже 800 млн євро.

За даними Yle, влада має намір представити і зовсім нові «шкідливі для здоров'я» об'єкти оподаткування.