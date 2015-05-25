Торгова палата США просить уряд продовжити розгляд "сигаретної" суперечки з Австралією

Торгова палата США цінує і підтримує участь України у розгляді в рамках Всесвітньої торгової організації спору з Австралією щодо захисту торговельних марок – про це йдеться у листі голови Торгової палати США Мирона Діаманти від 19 травня 2015 р. на ім'я міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.

Мова йде про суперечку навколо рішення Австралії ввести «єдину упаковку» сигарет – без нанесення брендів і торгових марок. З 2012 р. в рамках Всесвітньої торгової організації даний спір розглядається на спеціальній панелі СОТ, в якій також беруть участь Європейський Союз, США, Японія і ще понад 30 країн.

"Ми віримо, що введення Австралією «єдиної упаковки» підриває законний захист інтелектуальної власності, не веде до поліпшення громадського здоров'я, порушує міжнародні угоди і створює небезпечний прецедент для інших галузей", – заявив у своєму листі голова Торговельної палати США Мирон Брильянт.

Цю позицію підтримали і багато інших американських асоціацій, в т. ч. Національна асоціація виробників США, Національна рада із зовнішньої торгівлі, Рада США з міжнародного бізнесу.

Всі вони акцентують увагу на цінності торгових марок та необхідності їх захисту – для розвитку конкуренції та вільного ринку, на протиріччі дій Австралії ключовим угоди СОТ, зокрема TRIPS (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності).

Також представники американського бізнесу звертають увагу України на те, що мова в даному спорі не йде про те, щоб «залучити Австралію до відповідальності», а про зміст і правильне розуміння гарантій захисту прав інтелектуальної власності.

В українських міністерствах також поділяють цю позицію. Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції та Міністерство аграрної політики вже висловилися проти передчасної відмови України від участі в даному спорі.

Так, перший заступник міністра аграрної політики Ярослав Краснопольський спрогнозував, що дане рішення «погіршить інвестиційний імідж України в системі вирішення спорів СОТ, створює ризики запровадження іншими країнами аналогічних рішень у т. ч. на інших ринках (алкогольних напоїв, харчових продуктів), обмежить доступ на ринки інших країн товарів українських споживачів». А також призведе до зростання частки контрабандної та підробленої продукції на відповідних ринках.