Українці стали значно гірше оцінювати своє матеріальне становище – дослідження

Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

Згідно з дослідженням, українці значно гірше стали оцінювати своє поточне матеріальне становище – відповідний індекс опустився на 4,6 п. – до 23. При цьому індекс очікувань розвитку економіки зріс на 0,8 п. – до 45.

Крім того, українці у квітні стали більш оптимістичними в оцінці динаміки безробіття та інфляції – відповідні показники знизилися на 0,02% та 0,01% відповідно.

На думку аналітиків GfK Ukraine, зростання цін негативно позначається на поточному матеріальному становищі громадян, при цьому дещо поліпшуються економічні очікування. Подальша динаміка споживчих настроїв значною мірою залежатиме від того, наскільки уряду і Нацбанку вдасться стримувати інфляцію заходами жорсткої фіскальної й монетарної політики, не перешкоджаючи відновленню ділової активності.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2015 року, без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилася до 14% з 10,8%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні (проти квітня 2014 року) інфляція прискорилася до 60,9% з 45,8%, зафіксованих у березні цього року проти березня 2014 року.

З початку року, за січень-квітень, інфляція становила 37,1%.

Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 7,5% з 2,3%, озвучених у січні цього року, і оцінює падіння ВВП країни в 2014 році до 6,8%.