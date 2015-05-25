Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Курс продажу безготівкового долара США на поточному тижні може коливатися в діапазоні 20,5–22,3 грн, готівкового – 22-23 грн, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, у разі ситуативних коливань НБУ має запас інструментів для стабілізації ситуації – від «урізання» заявок на купівлю та зниження ліквідності, до реалізації накопичених резервів для задоволення попиту.

Читайте такожУкраїнці стали значно гірше оцінювати своє матеріальне становище – дослідженняРазом з тим, аналітики відзначають зниження торгових оборотів минулого тижня, що можна інтерпретувати як послаблення припливу валюти в країну. При цьому, дійсно, невизначеність з реструктуризацією держборгу і спад в економіці, що зберігається, обмежують експортерів щодо заходження валюти. Також слід враховувати високу вартість кредитних коштів, що змушує вдаватися до продажу валюти для поповнення ліквідності бізнесу. Якщо торговельні обсяги залишаться на низькому рівні, то це може стати неприємним сигналом для готівкового ринку і для покупців.

Курс продажу готівкового євро на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може скласти 24,1–26,1 грн. Ключовий вплив на динаміку валюти буде надавати кон'юнктура світового ринку, що ретранслюватиметься через крос-курс долар/гривня.

Динаміка гривні щодо російського рубля буде формуватися під впливом курсу долар/гривня, а також тенденцій самого рубля до світових валют. Курс продажу готівкового рубля може коливатися в межах 0,44 0,47 грн.