Економіка Росії продовжує падати

У Росії в квітні 2015 року впевнено тривало падіння реальних зарплат, приватного споживання та інвестиційного попиту. Падіння внутрішнього попиту транслювалося у ще більш глибокий спад випуску товарів і послуг на внутрішній ринок.

Експерти не вірять ні в квартальне зростання російського ВВП в 2015 році, ні в повернення економіки до швидкого підйому в 2016-му, чекаючи, що її спад перейде в затяжну стагнацію, пише Коммерсантъ.

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Загальне скорочення внутрішнього попиту в квітні, за оцінкою ING Eurasia, становило 7,4% проти 6,8% у березні 2015 року. Приватне споживання в роздробі в квітні скоротилося на 9,8% (у березні — на 8,7%). Помітно швидше став знижуватися попит на непродовольчі товари.

Відношення виплат за накопиченими банківськими боргами до доходів домогосподарств в 2015 році стало рекордним — це пояснює відмову від нових споживчих кредитів. Падіння реальних зарплат навіть на тлі уповільнення інфляції у річному вираженні прискорилося з 10,6% у березні до 13,2% у квітні, а їх номінальне зростання знизилося до 1%.

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"Те, що сталося з промисловістю і послугами в квітні, є чистим ефектом скорочення доходів. Індексації зарплат у бюджетному секторі цього року не було, а індексація пенсій була недостатньою — основу споживчого кошика пенсіонерів становлять продукти харчування",— зазначає Сергій Улатов з представництва Світового банку.