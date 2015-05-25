Гривня на міжбанку знизилася до 21,20 за долар

У понеділок, 25 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 20,85/21,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, торги доларом практично не проводяться через вихідний день у США, до цієї години зареєстрована тільки одна угода на суму менше 10 тис. грн.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,87/23,25 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,417/0,422 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 20,8369 грн/дол., до цієї години укладена одна угода.