ЄІБ виділить Україні €400 мільйонів кредиту на розвиток інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні рамковий кредит для відновлення і розвитку муніципальної інфраструктури країни в розмірі 400 млн євро, йдеться в повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення рада директорів ЄІБ прийняла 19 травня поточного року.

«Проект покликаний продовжити життя критичної міської інфраструктури в секторах енергетики, водопостачання та санітарії, зниження втрат, підвищення енергоефективності, зниження інтенсивності викидів парникових газів, а також сприяння безпеці енергії та водопостачання», - йдеться в повідомленні банку.

У ЄІБ також підкреслили, що зазначене фінансування буде заохочувати економічні та галузеві реформи та сталий розвиток в Україні. Також повідомляється, що загальна вартість проекту оцінюється в 800 млн євро, а партнером у його розробки з української сторони виступає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) ухвалив рішення про надання Україні кредитів на загальну суму 1 млрд євро як частини пакету на 3 млрд євро спеціальних заходів для країни на період 2014-2016 роки.

Європейський інвестиційний банк був створений у 1957 році, і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.

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ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандату Ради ЄС і Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС та його східних сусідів в таких галузях, як розвиток приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури, зміни клімату.