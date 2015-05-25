Активи банків України за місяць знизилися на 92 мільярди гривень

За інформацією НБУ, з початку року зростання активів банків становило 31 млрд грн, або 2,4%.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, в квітні знизилися на 103 млрд грн, або на 5,9% – до 1,659 млрд грн, з початку року загальні активи зросли на 138 млрд грн або на 9,1%.

Зобов'язання банків в квітні знизилися на 95 млрд грн або на 9% – до 1,259 трлн грн.

Капітал банків у квітні зріс на 3,716 млрд грн або на 4,3% – до 89,818 млрд грн.

За квітень кількість банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 3 установи - до 145, в тому числі один банк володіє ліцензією санаційного банку.

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Як повідомляв УНІАН, активи банків України за березень 2015 року знизилися на 229 млрд грн, або на 13,72%, – до 1,440 трлн грн.

У 2014 році активи банків зросли на 38,757 млрд грн або на 3,03% – до 1,317 трлн грн.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.