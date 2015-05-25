Заборгованість із зарплати в Україні скоротилася до 1,5 мільярда гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні у квітні порівняно з березнем знизилась на 110 млн грн – до 1,5 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Близько 70% загальної заборгованості становлять борги економічно активних підприємств. Традиційно, найбільші обсяги боргів зафіксовано в промисловості – 981 млн грн. Найменший обсяг боргу – у сфері мистецтва і розваг – 650 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксований у Донецькій області – 377 млн грн., в Київській області – 128,5 млн грн, у Луганській області - 127,8 млн грн, Харківській області – 179,2 млн грн. Заборгованість із зарплат у Києві становить 73,2 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість по заробітній платі в Україні в березні зросла на 40 млн грн – до 1,61 млрд грн проти 1,57 млрд грн місяцем раніше. У регіональному розрізі найбільший обсяг боргу зафіксовано у Донецькій області – 434 млн грн, найменший – у Чернівецькій області – 3,9 млн грн. Заборгованість по зарплатах в Києві склала 75 млн грн.