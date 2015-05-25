Гривня закрила міжбанк на рівні 21,30 за долар
17:43, 25 травня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,938/23,375 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,1337 грн/дол. / Фото dt.ua
У понеділок, 25 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 20,90/21,30 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 22,938/23,375 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,418/0,426 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,1337 грн/дол., на цю годину укладено 257 угод на 187,61 млн дол.
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