Вкладникам банку «Надра» і «Кредитпромбанку» призупиняють виплати

18:11, 25 травня 2015
Фінанси
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За інформацією фонду, призупинення виплат зумовлено необхідністю завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банків

Фото УНИАН

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 30 травня призупиняє виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку «Надра» через установи семи банків, повідомляється на сайті фонду. Також Фонд з 27 травня призупиняє виплати коштів вкладникам неплатоспроможного «Кредитпромбанку» через установи «Ощадбанку».

За інформацією фонду, призупинення виплат зумовлено необхідністю завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банків.

Фонд обіцяє відновити виплати не пізніше семи днів з дня відкликання Національним банком України банківської ліцензії та початку процедури ліквідації банку, а також повідомити про дату початку виплат та банк-агента на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Надра» 6 лютого на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, і згодом продовжив період роботи тимчасової адміністрації до 5 червня.

Фонд розпочав виплати вкладникам банку «Надра» через установи восьми банків, включаючи «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «ПриватБанк», «Кредит Дніпро», «ПУМБ», «Михайлівський», «Діамантбанк», «Схід», з 21 квітня.

Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, в той час як 2013 рік банк закінчив з прибутком 2,374 млн грн.

Національний банк 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», який входив до групи найбільших, та «Кредитпромбанк» і «Омега Банк», які належать його власникові Миколі Лагуну . В результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів в ці банки тимчасову адміністрацію.

Головною причиною віднесення банків до категорії неплатоспроможних стало неприйняття власником банків своєчасних ефективних заходів для поліпшення фінансового стану банків, а також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати відшкодування вкладникам «Кредитпромбанку» через установи «Ощадбанку» 15 травня.

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