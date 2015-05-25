Нацбанк опустив офіційний курс гривні до 21,13 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 26 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2113.3675 (25 травня – 2083.6853)

100 EUR – 2320.0548 (25 травня – 2326.2263)

10 RUR – 4.2385 (25 травня – 4.1849)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 травня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,90/21,30 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,938/23,375 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,418/0,426 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,1337 грн/дол., до цієї години укладено 257 угод на 187,61 млн дол.