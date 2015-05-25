Порошенко продовжив на чотири місяці термін подачі даних про бенефіціарів

Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 475-VIII від 21 травня «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон передбачає продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, що забезпечить можливість виконання вимог закону всіма зареєстрованими юридичними особами.

Закон також передбачає звільнення від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їхніми учасниками (членами).