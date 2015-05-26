Президент звільнив від оподаткування допомогу для ЧАЕС

Про це повідомила прес-служба президента.

Документом усуваються прогалини в податковому законодавстві щодо особливостей реалізації проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській атомній електростанції.

Зокрема, Податковий кодекс доповнюється положеннями щодо відсутності необхідності реєстрації нерезидентів – виконавців проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС в податковому органі.

Йдеться про нерезидентів, які діють відповідно до положень рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та угоди про грант (Проект ядерної безпеки ЧАЕС) між ЄБРР як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з рахунку ядерної безпеки, урядом України та Чорнобильською АЕС.

Також Кодекс доповнюється положенням про звільнення від оподаткування прибутку ДСП ЧАЕС та прибутку підприємств, отриманого за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

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У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, який припадає на таке порушення, та сплатити пеню, нараховану відповідно до Кодексу.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей виконання проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС" набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.