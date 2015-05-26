Євро дешевшає до долара через побоювання щодо боргового питання Греції

Курс європейської валюти до долара продовжує знижуватися у вівторок на тлі побоювань учасників ринку щодо боргових виплат Греції, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вранці курс євро знижувався до 1,0933 долара з 1,0977 долара за євро. Курс долара до ієни зріс до 121,85 ієни з 121,56 ієни за долар на попередньому закритті. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) збільшувався на 0,32% - до 96,70 пункту.

Інвестори стурбовані можливістю невиплати Грецією чергового траншу в 300 мільйонів євро Міжнародному валютному фонду, який треба сплатити п'ятого червня, пише агентство Блумберг.

"Греція рухається до ендшпілю, і дефолт залишається реальною можливістю", - сказав агентству головний валютний стратег Mizuho Securities Кенго Сузукі. Експерт зазначив, що падіння євро повинно спонукати інвесторів до купівлі долара.

Читайте такожГреція погрожує дефолтом у разі неотримання грошей від кредиторів

Греція веде переговори з Євросоюзом і МВФ про врегулювання боргу більш ніж на 240 мільярдів євро, який утворився після порятунку грецької бюджету від дефолту в 2010 та 2012 роках. Прогнози кредиторів про те, що жорсткі заходи економії дозволять Греції виплачувати борги, не виправдалися.