Порошенко схвалив скасування податків на доходи іноземних інвесторів від держоблігацій

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України, який позбавляє від оподаткування доходи нерезидентів, отримані за державними облігаціями, муніципальними облігаціями або за кредитами, забезпеченими державними або муніципальними гарантіями.

Закон опублікований в офіційній пресі і набирає чинності з завтрашнього дня - 27 травня.

Доходи нерезидентів за державними і муніципальними паперами оподатковувалися за ставкою 15% з 1 січня 2015 року. Інвестори були вкрай стурбовані існуванням податку на доходи за держпаперами і відзначали, що така норма суттєво впливає на їх рішення про покупку українських держпаперів.

У зв'язку з цим Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до Податкового кодексу і звільнила нерезидентів від сплати податку. Голосування щодо закону про внесення змін до Податкового кодексу відбулося 22 травня.