Нацбанк: Служба безпеки не має претензій до роботи UniCredit Bank

Про це повідомив Національний банк України на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, коментуючи обшуки в приміщеннях UniCredit Bank в Києві за участю Служби безпеки.

Національний банк нагадав, що Служба безпеки не має претензій до роботи самого банку, а проводить роботу з перевірки рахунків окремих клієнтів за фактом виявлених правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України 25 травня провела обшуки в приміщеннях UniCredit Bank у Києві на предмет можливого фінансування тероризму клієнтами банку.

За інформацією СБУ, обшук проводився в рамках розслідування справи за фактом тероризму, і процесуальні дії проводяться для припинення можливого фінансування терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» проти юридичних і фізичних осіб, які використовували рахунку банку для терористичної діяльності.