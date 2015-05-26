Для російської економіки найгірше ще попереду - The Washington Times

Розмови про відновлення російської економіки є дуже передчасними, пише «Газета.Ru» з посиланням на The Washington Times.

Як зазначає видання, російські чиновники та деякі іноземні банківські інститути висловлюють впевненість у тому, що економіка країни «витримала шторм», який прийшов в результаті американських і європейських санкцій. Однак аналітики кажуть, що найгірше ще попереду.

Незважаючи на невелике підвищення світових цін на нафту, Росія ще не залишила всі труднощі позаду, оскільки санкції продовжать чинити вплив, заявив старший науковий співробітник інституту Брукінгса і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. За словами Пайфера та інших експертів, в останні тижні рубль демонстрував зростання, а Світовий банк і МВФ вказували на ознаки відновлення економіки Росії, однак великі російські компанії «загрузли» в труднощах боргової кризи, що загрожує «спустошити» валютні запаси країни.

Читайте такожМоскві загрожують нові санкції в разі порушення Мінських угод - НАТОЯк зазначив Пайфер, значна кількість великих російських фірм через санкції не можуть рефінансувати свої «масивні борги» на Заході.

Пайфер також вважає, що багато чого залежить від цін на нафту. Як заявив експерт, Росії потрібна ціна в районі $65-70 за барель, щоб економіка зростала і щоб «не боятися спустошити свої валютні резерви». Якщо ж ціна буде в районі $50, то резерви можуть закінчитися до кінця 2015 року, і наслідки виявляться «важкими», прогнозує Пайфер.

«Російська економіка не поліпшується», – сказав старший науковий співробітник Атлантичної ради Аріель Коен. Він підкреслив, що «санкції спрацювали». За словами Коена, очевидно при цьому, що санкції спрацювали недостатньо, щоб, наприклад, змінити політику Москви щодо України, проте якщо такі заходи проти Росії зберегти, то наслідки можливі до кінця 2016 року.