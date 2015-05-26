Гривня на міжбанку знизилася до 21,55 за долар

У вівторок, 26 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,30/21,55 грн/дол.

Про це повідомляє «УкрДілінг».

Згідно з повідомленням, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,2297/23,5002 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4231/0,4281 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,90/21,30 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 22,938/23,375 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,418/0,426 грн/рубль.