Україна скоротила освоєння капінвестицій на 15%
Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні у січні-березні 2015 року становив 44,742 млрд грн, що на 14,8% нижче за показник за аналогічний період 2014 року.
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, при цьому дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені.
Як повідомляється, за підсумками першого кварталу найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ - 42,6%, або 19,062 млрд грн, Київську область - 8,2%, або 3,680 млрд грн, Дніпропетровську область - 8,2%, або 3,653 млрд грн , Львівську область - 3,8%, або 1,704 млрд грн, Харківську область - 3,2%, або 1,425 млрд грн.
Зростання капінвестицій у січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано у Волинській області - на 66,6% до 1,399 млрд грн, м. Києві - на 31,7% до 19,062 млрд грн, Хмельницькій області - на 12,1% до 969,9 млн грн, Сумській області - на 9,8% до 613,2 млн грн, Черкаській області - на 4,7% до 615,3 млн грн.
В інших областях зафіксовано зниження освоєних капінвестицій, в тому числі найбільше падіння - у Луганській області - на 94,1% до 207,1 млн грн, Донецькій області - на 70,9% до 1,398 млрд грн, Херсонській області - на 53,1% до 299,8 млн грн, Полтавській області - на 45,6% до 1,209 млн грн.
Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 37,030 млрд грн.
Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств та організацій – 30,643 млрд грн, або 68,5% загального обсягу.
Як повідомляв УНІАН, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні у2014 році становив 204,062 млрд грн, що на 24,1% нижче показника за 2013 рік.