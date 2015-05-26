Україна скоротила освоєння капінвестицій на 15%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, при цьому дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені.

Як повідомляється, за підсумками першого кварталу найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ - 42,6%, або 19,062 млрд грн, Київську область - 8,2%, або 3,680 млрд грн, Дніпропетровську область - 8,2%, або 3,653 млрд грн , Львівську область - 3,8%, або 1,704 млрд грн, Харківську область - 3,2%, або 1,425 млрд грн.

Зростання капінвестицій у січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано у Волинській області - на 66,6% до 1,399 млрд грн, м. Києві - на 31,7% до 19,062 млрд грн, Хмельницькій області - на 12,1% до 969,9 млн грн, Сумській області - на 9,8% до 613,2 млн грн, Черкаській області - на 4,7% до 615,3 млн грн.

В інших областях зафіксовано зниження освоєних капінвестицій, в тому числі найбільше падіння - у Луганській області - на 94,1% до 207,1 млн грн, Донецькій області - на 70,9% до 1,398 млрд грн, Херсонській області - на 53,1% до 299,8 млн грн, Полтавській області - на 45,6% до 1,209 млн грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 37,030 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств та організацій – 30,643 млрд грн, або 68,5% загального обсягу.

Як повідомляв УНІАН, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні у2014 році становив 204,062 млрд грн, що на 24,1% нижче показника за 2013 рік.