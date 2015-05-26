Збиток підприємств України зріс у 3 рази - до 386 мільярдів

Великі та середні підприємства України, без врахування бюджетних установ, за перший квартал 2015 року отримали 385,935 млрд грн збитку до оподаткування, що в 3,1 разу більше збитку до оподаткування за аналогічний період минулого року на рівні 124,629 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 21,6% - до 122,912 млрд грн.

Одночасно результат збиткових підприємств у 1-му кварталі зріс в 2,3 разу - до 508,847 млрд грн.

Кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості у 1-му кварталі знизилася на 2,7 п.п. - до 46,6%.

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Як повідомляв УНІАН, збиток до оподаткування великих та середніх підприємств України, без урахування банків та бюджетних установ, за 2014 рік становив 408,169 млрд грн проти 38,289 млрд грн прибутку роком раніше.

Банківська система України за підсумками 2014 року отримала 52,966 млрд грн збитків, у тому числі 52 українських банки з 163 працюючих на початок цього року фінустанов завершили рік зі збитками.