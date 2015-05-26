Гривня на міжбанку зупинилася на 21,30 за долар

У вівторок, 26 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 20,95/21,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 22,8710/23,2490 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,414/0,421 грн/рубль.

Читайте такожНБУ може визнати проблемними банки, які не повідомили про всіх своїх власниківЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,4235 грн/дол., на цю годину укладено 570 угод на 426,68 млн дол.