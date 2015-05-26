Пенсіонерам виплатили недоотримані у квітні гроші

Пенсійний фонд України (ПФУ) компенсував неправильно відраховані з технічних причин 15% з квітневих пенсій непрацюючих пенсіонерів, повідомила прес-служба ПФУ.

«Органи Пенсійного фонду протягом квітня забезпечили опрацювання заяв громадян, які були звільнені з роботи до 1 квітня, але своєчасно не повідомили про цей факт органам фонду. Доплати сум пенсій у зв'язку із звільненням були включені до платіжних відомостей у травні», - йдеться у повідомленні.

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Раніше прес-служба ПФУ повідомляла, що 22 травня фонд завершив фінансування травневих пенсій у сумі 20,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні діють нові правила нарахування та виплати пенсій, які передбачають повне скасування пенсій держслужбовцям-пенсіонерам, які продовжують працювати на державній службі, а також скорочення пенсій на 15% для решти працюючих пенсіонерів, чиї пенсії перевищують 1453 грн. Ці правила не поширюються на інвалідів, учасників бойових дій і учасників АТО, а також сім'ї загиблих військовослужбовців.

У перший місяць виплати пенсій за новими правилами ПФУ утримав 15% з пенсій 20 тис. непрацюючих пенсіонерів, пояснивши це технічними проблемами у зв'язку з несвоєчасною подачею пенсіонерами інформації про звільнення.