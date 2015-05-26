Генпрокуратура запобігла відчуженню акцій банку Януковича-молодшого

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація про зняття арешту із належних сину екс-президента акцій «Всеукраїнського банку розвитку», арештованих за клопотанням Генеральної прокуратури України у квітні 2014 року.

14 квітня 2015 року ухвалою Апеляційного суду Києва було частково задоволено апеляційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та з метою відновлення фінансового стану банку шляхом його продажу, знято арешт із належних підозрюваному Януковичу 100% акцій зазначеного банку.

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Проте, оскільки мета арешту (конфіскація майна обвинуваченого за вироком суду та направлення його в дохід держави) не була досягнута, завдяки принциповій позиції Генеральної прокуратури та за її дорученням Державною службою фінансового моніторингу України було зупинено усі операції із вказаними акціями.

Того ж дня на підставі клопотання прокуратури слідчим суддею Печерського районного суду Києва на зазначені акції повторно накладено арешт.

Оцінка діям суддів Апеляційного суду міста буде надана в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому Генпрокуратурою за фактом постановлення завідомо неправосудної ухвали (ст. 375 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада 2014 р. визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізосіб увів у банк тимчасову адміністрацію. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

Своєю чергою, група компаній «МАКО», що володіє банком і належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв`язку з чим група має намір оскаржити рішення НБУ. Проте група визнала, що банк перебуває у складній ситуації в результаті втрати відділень в Криму і на сході України, а тому розраховував на підтримку регулятора.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працює на ринку України з 2009 року і входить до групи великих фінустанов. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.