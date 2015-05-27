На зустрічі G7 не будуть говорити про додаткову допомогу Україні - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на високопоставленого представника німецького уряду.

За його словами, на зустрічі, яку вважають "фінансовим самітом країн G7", питання про збільшення допомоги Україні на порядку денному не стоїть.

Росія, яка є одним з найбільших кредиторів України й тримає частину її держоблігацій, на зустрічі у Дрездені представлена не буде. Отже, не варто очікувати будь-якого прориву й у питанні реструктуризації українського зовнішнього боргу.

Крім того, за попередніми даними, серед учасників зустрічі поки немає єдності і щодо вже узгодженого пакету допомоги Києву обсягом близько $40 мільярдів.

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$17,5 мільярдів має надати Україні Міжнародний валютний фонд. Німеччина надала держгарантії під кредит у 500 мільйонів євро. Ще $15 мільярдів мають вивільнитися внаслідок реструктуризації боргів перед зовнішніми кредиторами, з якими український уряд зараз веде переговори щодо умов реструктуризації.

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько висловлювала сподівання на те, що Київ вже у червні зможе домовитись з кредиторами про умови реструктуризації українського боргу.

Згодом вона визнала, що переговори щодо реструктуризації українського держборгу з власниками українських боргових зобов’язань відбуваються "складніше, ніж очікувалось".