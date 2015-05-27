Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2142.3472 (26 травня – 2113.3675)

100 EUR – 2340.7286 (26 травня – 2320.0548)

10 RUR – 4.2573 (26 травня – 4.2385)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,95/21,30 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,8710/23,2490 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,414/0,421 грн/рубль.