У Яценюка оприлюднили постанову про випуск євробондів під гарантії США

Кабінет міністрів України обнародував постанову, що оформляє здійснений напередодні випуск 5-річних єврооблігацій на загальну суму 1 млрд дол. США під гарантії уряду США.

Згідно з обнародуваним у газеті «Урядовий кур'єр» документом, процентний дохід за цінними паперами не може перевищувати 2,5% річних. Номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. дол. і більшу суму, кратну 1 тис. дол.

Згідно з документом, виплата купона за випущеними облігаціями здійснюватиметься 29 листопада та 29 травня, а термін їх погашення – 29 травня 2020 року.

Постанова підписана прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 20 травня.

Як повідомили УНІАН учасники ринку, Україні вчора вдалося розмістити облігації за ставкою 1,847% з премією в 32 базисних пункти до аналогічних американських держоблігацій.

Як повідомляв УНІАН, перший випуск бондів на 1 млрд дол. під гарантії США Україна здійснила у травні минулого року на 5 років під гарантії США за ставкою 1,844% річних, що лише на 0,28% річних вище за аналогічні запозичення США, а передплата на ці облігації становила 3,4 млрд дол.

Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсягу 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. за умови проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору та покращення ділового клімату.

У березні цього року міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що Міністерство фінансів планує здійснити випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. під державні гарантії уряду США в квітні-травні.