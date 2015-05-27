У Росії через кризу портфель участі банків в підприємствах досяг рекорду

За підсумками 2014 року портфель участі банків у російських підприємствах зріс з 114,7 млрд на 53% і досяг рекордного рівня — 175,7 млрд рублів: мова про перехід прав власності на активи, закладені за кредитами, пишуть "Известия".

З початку року показник майже не змінився і на 1 травня склав 173,9 млрд рублів. Крім того, як випливає з матеріалів Центробанку, істотно збільшилася активність з купівлі-продажу банківських активів: портфель російських банків в інших банках-резидентах за 2014 рік подвоївся з 228,9 млрд до 503,4 млрд рублів (на 1 травня 504,7 млрд рублів). В «Опорі Росії» заявляють, що деякі банки користуються прострочкою боржників, щоб влаштовувати рейдерські захвати.

У цілому портфель участі російських банків в дочірніх і залежних компаніях становив на 1 травня 2015 року 1,43 трлн рублів. Попередній максимум був зафіксований перед кризою: 1,41 трлн рублів на 1 листопада 2014 року.

Читайте такожНовий виклик для Росії: у регіонах страйкують через падіння рівня життя"Причина такого великого зростання участі російських банків в дочірніх і залежних акціонерних товариствах — стагнація і поточна економічна криза, що ведуть до розорення підприємств-позичальників, до дефолтів і до переходу їх у власність банків-кредиторів, — коментує начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий. — Боргова власність перетворюється на пайову".

За даними ЦБ, зараз обсяг простроченої заборгованості компаній перед російськими банками перевищує 2 трлн рублів. За прогнозами заступника голови Банку Росії Михайла Сухова, до кінця 2015 року цей показник збільшиться на 900 млрд рублів.

"За нашими оцінками, частка участі банків у бізнесі буде збільшуватися і в 2015 і 2016 роках. У 2015 році ще на 25-30%, в 2016-му — ще на 15-20%. Якщо, звичайно, ми не побачимо якихось драматичних подій на валютному і сировинному ринках", — зазначив заступник голови Локо-банку Андрій Люшин.