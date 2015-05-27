Порошенко розповів, як викорінити «схеми наживи» влади на бізнесі

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив у ході зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації й Американської торгової палати.

«Глава держави поінформував представників вітчизняної й іноземної бізнес-спільноти про практичні кроки з імплементації реформ, спрямованих на оновлення країни у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС, а також назвав кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією, і проведення судової реформи», - повідомили в прес-службі.

За словами Порошенка, в Україні необхідно змінити істотну частину суддівського корпусу і зробити покарання суддів невідворотним. «В умовах демократії судова і депутатська недоторканність нам не потрібні», - цитує прес-служба Порошенка.

Крім того, він підкреслив, що поряд з оновленням судової системи в Україні пройде оновлення і фіскальної служби. «Має бути невідворотним і викорінення старих схем наживи у податковій сфері. 20 років влада годувалася від податкових ям. Всі про це знали і всі говорили, що нічого не можна зробити. Я впевнений – можна. І це буде продемонстровано», - сказав Порошенко, зазначивши, що оновлення фіскальних органів буде тісно пов'язане з кадровими змінами в митниці та інших органах на всіх рівнях.

Також, згідно з повідомленням прес-служби, глава держави позитивно оцінив роботу Нацбанку щодо стабілізації фінансового сектору.

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Довідка УНІАН. Американська торгова палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація є найвпливовішими соціальними спільнотами в Україні, що об'єднують і представляють інтереси близько тисячі найбільших компаній – українських і зарубіжних, які працюють в Україні.